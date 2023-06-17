بقيادة النجم كريستيانو رونالدو.. البرتغال تُعزِّز صدارتها بثلاثية في مرمى البوسنة

وبهذه النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 9 نقاط من 3 مباريات بعد أن حققت فوزها الثالث تواليًا متقدمة على سلوفاكيا الثانية (7 نقاط)، التي تغلبت خارج أرضها على أيسلندا (2-1). وفي المقابل تجمد رصيد البوسنة عند 4 نقاط في المركز الرابع.