العثمان رفع رصيد الميداليات السعودية للرقم 20.. وسيدات السلة يكسبن قطر

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، إلى نهائي مسابقة كرة القدم، عقب فوزه مساء اليوم في نصف النهائي، على نظيره الجزائري، بهدفين لهدف، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية 2021" بحضور رئيس البعثة السعودية في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب رئيس الوفد أضواء العريفي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي.