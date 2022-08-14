العثمان رفع رصيد الميداليات السعودية للرقم 20.. وسيدات السلة يكسبن قطر

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، إلى نهائي مسابقة كرة القدم، عقب فوزه مساء اليوم في نصف النهائي، على نظيره الجزائري، بهدفين لهدف، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية 2021" بحضور رئيس البعثة السعودية في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب رئيس الوفد أضواء العريفي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي.
وشهدت المباراة سيطرة سعودية منذ لحظاتها الأولى، عندما سُجّل هدفان بواسطة هيثم عسيري في الدقيقة 14، وأحمد الغامدي في الدقيقة 20، ليواصل الأخضر تقدمه حتى الدقيقة 40 عندما سجل الجزائر هدفه الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل الصقور استحواذهم على المباراة، حتى الدقيقة 85 التي شهدت طرد لاعب الأخضر محمد مران بنيْله البطاقة الصفراء الثانية.
ومنح حكم المباراة، 6 دقائق وقت بدل ضائع، إلى أن أعلن نهاية المباراة بفوز الأخضر 2- 1 وتأهله للنهائي بعد 17 عام من وصوله الأول في الدورة الأولى في مكة 2005.
وواصلت الأثقال السعودية زيادة حصاد المملكة من الميداليات في الدورة الإسلامية، بعد أن حققت اليوم الميدالية الحادية عشرة، لترفع الرصيد السعودي إلى 20 ميدالية (ذهبية واحدة و11 فضية و8 برونزيات).
وجاءت ميداليتي الأثقال، عبر الربّاع علي العثمان، الذي خطف فضية النتر برفعه لـ192 كجم، وبرونزية المجموع بـ349 كجم؛ بعد أن رفع 157 كجم في الخطف.
فيما انسحب زميله حسين الماجد، من المواصلة في منافسات وزن 89 كجم بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال محاولته الأولى في الخطف.
ويختتم الربّاعان علي الخزعل وحسن أسعد، مشاركة الأثقال السعودية عند الحادية عشرة والنصف من صباح غدًا.
افتتح المنتخب السعودي لكرة السلة للسيدات 3×3، منافساته بالدورة بفوز مثير على نظيره القطري بنتيجة 20- 19.
ومثّل أخضر السلة: (سعاد البقمي، الجوهرة محمد، ديمة فطاني، والعنود القحطاني).
خسر المنتخب السعودي لكرة اليد، أمام المنتخب الإيراني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 30- 21.
خرجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة "الحسناء الحماد"، من منافسات سلاح السايبر الفردي، بخسارتها في دور الـ32 أمام الكازاخستانية "إيغريم ساريباي" 15/7.
وتتواصل غدًا منافسات المبارزة، بإقامة مسابقة سلاح السايبر للفِرَق- سيدات، عند الثالثة عصرًا، والآبيه الفردي- رجال، بمشاركة أحمد آل حسين وجواد الداوود وخليفة العميري وزكريا الداوود؛ عند التاسعة صباحًا.
وفي منافسات السباحة، حل أحمد الهاشم بالمركز الخامس في تصفيات سباق 200م حرة بزمن 1.59.00 دقيقة.
ويواصل زميله يوسف بوعريش مشاركته في منافسات السباحة، بتواجده في سباق 50م حرة عند العاشرة صباحًا.
يدشن سليمان الحماد وزميلته رنيم أبو حربش، مشاركة المنتخب السعودي للجودو في الدورة الإسلامية بداية من الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.
ويتواجد الحماد في منافسات وزن 73 كجم؛ فيما تتواجد زميلته رنيم في منافسات وزن 57 كجم.