الليلة نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية بين جازان والرياض

تُقام مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، التي تستضيفها مدينة الطائف، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويجمع النهائي، بين منتخبي جازان والرياض، على الملعب الرئيس في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، عند تمام الساعة التاسعة مساء، وتسبقه مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي القصيم وجدة، على الملعب الرديف في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام الساعة الخامسة عصرًا.
وتأهل منتخب جازان بعد أن تغلب على نظيره القصيم بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت بالتعادل السلبي، كما تأهل منتخب الرياض بعد فوزه فاز نظيره منتخب جدة بنتيجة 2-0.
يُذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، بدأت في 18 يوليو الجاري بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا يمثلهم 358 لاعبًا تم اختيارهم من الأندية الرسمية والأكاديميات المعتمدة ومراكز التدريب الإقليمية والأندية الخاصة، والهدف منها اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل على صقلها وتطويرها، تنفيذًا لأحد أهداف الاتحاد السعودي الاستراتيجية.