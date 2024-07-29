الليلة نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية بين جازان والرياض

ويجمع النهائي، بين منتخبي جازان والرياض، على الملعب الرئيس في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، عند تمام الساعة التاسعة مساء، وتسبقه مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي القصيم وجدة، على الملعب الرديف في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام الساعة الخامسة عصرًا.