مفاجأة حول عودة نجم الهلال نيمار للمشاركة بالدوري السعودي للمحترفين

يقترب النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي الهلال، من العودة مرة أخرى للملاعب في الدوري السعودي للمحترفين مع فريقه بالموسم الجديد.
ووفقًا لما أفاد به موقع "fcbarcelonanoticias"؛ فإن عودة نيمار جونيور تقترب؛ حيث يبذل المهاجم البرازيلي كل ما في وسعه للعب مرة أخرى مع الهلال بعد فترة توقف طويلة بسبب الإصابة.
وكان النجم البرازيلي قد أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في 17 أكتوبر 2023.
ومن المتوقع -بحسب الموقع- أن يلعب نيمار في أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف الدولية في سبتمبر المقبل؛ أي ستكون أولى مشاركاته أمام نادي الرياض بالدوري السعودي.
وكانت تقارير قد زعمت قبل أسابيع قليلة، رغبة محتملة للبرازيلي في العودة إلى البرازيل؛ لكن المهاجم نفسه نفى هذه الأخبار، لأنه يريد الاستمرار في المساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة للنادي السعودي الذي انضم إليه في عام 2023.
وقام الهلال باستبدال البرازيلي رينان لودي بمواطنه نيمار في قائمة أجانب الفريق؛ لأن عودة نجم الهلال الأكبر سيكون لها تأثير على تشكيلة النادي في الموسم الجديد.