مفاجأة حول عودة نجم الهلال نيمار للمشاركة بالدوري السعودي للمحترفين

وكانت تقارير قد زعمت قبل أسابيع قليلة، رغبة محتملة للبرازيلي في العودة إلى البرازيل؛ لكن المهاجم نفسه نفى هذه الأخبار، لأنه يريد الاستمرار في المساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة للنادي السعودي الذي انضم إليه في عام 2023.