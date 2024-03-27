بجوائز بلغت 70 ألف ريال.. تتويج الفائزين ببطولة البادل للمحترفين والهواة بموسم القادسية الرمضاني

توّج الثنائي "عبدالله العبد الله، وفيصل الربدي"، ببطولة البادل للمحترفين ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي "مساعد العزام، وجورج واكيم"، اللذين احتلّا المركز الثاني في البطولة، فيما جاء في المركز الثالث عبدالله الفرج، وعبدالعزيز العبدالله.