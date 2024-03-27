بجوائز بلغت 70 ألف ريال.. تتويج الفائزين ببطولة البادل للمحترفين والهواة بموسم القادسية الرمضاني
توّج الثنائي "عبدالله العبد الله، وفيصل الربدي"، ببطولة البادل للمحترفين ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي "مساعد العزام، وجورج واكيم"، اللذين احتلّا المركز الثاني في البطولة، فيما جاء في المركز الثالث عبدالله الفرج، وعبدالعزيز العبدالله.
وحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 40 ألف ريال، فيما حصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 20 ألف ريال، ونال صاحب المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وفي فئة الهواة حقّق الثنائي "محمد الدوغان، وأحمد الجعفري" المركز الأول، بعد فوزهما على الثنائي "إبراهيم السليمان، وفواز الراجح" اللذين احتلّا المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث طلال بودي، وعبد الرحمن الجعفري.
وحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 7 آلاف ريال، ونال صاحب المركز الثاني جائزة قدرها 5 آلاف ريال، ونال صاحب المركز الثالث جائزة قيمتها 3 آلاف ريال.
وشهد نهائي البادل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة البادل بموسم القادسية الرمضاني لفئتَي المحترفين والهواة.