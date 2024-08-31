في العاصمة الفرنسية وبحضور "باعشن".. "ابن جلوي يلتقي نائب رئيس البارالمبية الدولية"

اجتمع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، اليوم السبت، مع دوين كال، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.