في العاصمة الفرنسية وبحضور "باعشن".. "ابن جلوي يلتقي نائب رئيس البارالمبية الدولية"

اجتمع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، اليوم السبت، مع دوين كال، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقة الثنائية بين اللجنة البارالمبية الدولية، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
يخوض عبد الرحمن القرشي لاعب ألعاب القوى (كراسي متحركة) عند الساعة الواحدة والنصف من مساء غدٍ الأحد بتوقيت المملكة، تصفيات سباق 400 م T53، في مضمار ملعب فرنسا الدولي، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".
ويدخل القرشي السباق برقم شخصي بزمن 14.52 ثانية، إلى جانب منافسيه التايلاندي بونجساكورن بايو، صاحب الرقم القياسي بزمن 46.61 ثانية، وذهبيتي ريو 2016 وطوكيو 2020، ومواطنيه ماسابيري أرسا بزمن 49.01 ثانية، وبيتشيه كورنجيت بزمن 48.39 ثانية، والكندي برينت لاكاتوس بزمن 46.22 ثانية، والأمريكي بريان سيمان بزمن 48.30 ثانية، والفرنسي بيير فيربانك بزمن 51.30 ثانية، والكوري هون بيونغ بزمن 49.20 ثانية، والبرازيلي أريوسفالدو بزمن 50.32 ثانية، والتونسي محمد نضال الخليفي بزمن 50.89 ثانية.
تواجه غالية العنزي لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة (فردي) عند الساعة السادسة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت المملكة، البريطانية ميغان شاكلتون الحاصلة على برونزية (الزوجي) في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، وذلك في صالة أرينا بساحة جنوب باريس.
وكانت القرعة قد أوقعت العنزي مع البريطانية ميغان في دور الـ16، وفي حال فوزها ستواجه الصربية بيريك رانكوفيتش، في دور الـ8.
وللمرة الأولى تشارك غالية في البارالمبية، وهي التي تحمل برونزية زوجي السيدات في بطولة فرنسا الدولية 2023م، وفضية زوجي السيدات في بطولة مصر الدولية 2024م، وفضية الفردي لبطولة الأردن الدولية 2024م.
أنهى نور الصناع لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، استعداداته لنهائي سباق 100م T44، الذي يُقام عند الـ8:00 من مساء غدٍ الأحد بتوقيت السعودية في مضمار ملعب فرنسا الدولي.
ويدخل الصناع السباق بزمن 11.86 ثانية، إلى جانب العدائين، الجنوب إفريقي مبوميليو ملونجو صاحب الميدالية الذهبية في نسخة طوكيو 2020 بزمن 11.03 ثانية ورقم قياسي، والبرازيلي ماتيوس ليما، والكوبي لويس سواريس، والمصري كريم رمضان، والفرنسي فيليسيان سيابو، والإيطالي ماركو تشيتشيتي، والماليزي إيدي برنارد، والسيرلانكي أنديكا جاماج.
لا تخلو دورة الألعاب البارالمبية من القصص الملهمة، حيث تشارك اللاعبة البريطانية جودي جرينهام في منافسات السهام، وهي حامل في الشهر السابع.
وذكر موقع الدورة الرسمي، أنه يُعتقد أن البريطانية جودي جرينهام هي أول رياضية بارالمبية تعلن حملها علنًا أثناء المنافسة، مما يُظهر أن النساء في كل مكان يمكنهن الاهتمام بالأسرة والعمل.
وسبق للاعبة البريطانية أن حققت الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو.