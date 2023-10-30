الفيصلي أول المتأهلين لدور ربع نهائي كأس الملك.. بثلاثية النجمة

تأهل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي كأس الملك، عقب فوزه الكبير على مضيفه النجمة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح منافسات دور الـ16من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/2024 .