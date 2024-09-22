ضمن فعاليات ألعاب شاطئ نيوم في السعودية.. انطلاق بطولة كرة السلة 3x3 العالمية

وتعدّ هذه هي السنة السادسة التي تقام فيها البطولة في السعودية، والثالثة ضمن ألعاب شاطئ نيوم. لأول مرة سيتم استضافة "FIBA 3x3 World Tour" على أكبر منصة للمحترفين، بفضل الشغف الكبير بكرة السلة في المنطقة.