تحدٍ جديد.. شباب الأخضر يواجهون كوريا في نصف نهائي آسيوية اليد

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، مواليد (2004)م، تحديًا جديدًا، عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الـ (5:00) من مساء غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ(18) للشباب لكرة اليد، والتي تقام منافساتها حاليًا في الأردن.
ونجح الأخضر الشاب في اجتياز تحديه الأول بجدارة، حينما حجز مقعده فـي مربع الكبار، خاطفًا معه البطاقة المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب في بولندا (2025)، للمرة الخامسة في تاريخ كرة اليد السعودية والثانية على التوالي.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو المنتخب السعودي لتدريبات استشفائية اليوم الاثنين. عقـب المجهود الكبير الذي بذل خلال مباريات الدور الرئيسي، إضافة إلـى تدريبات تكتيكية تحت قيادة مدرب الأخضر الهولندي دوين كيبرز.