تحدٍ جديد.. شباب الأخضر يواجهون كوريا في نصف نهائي آسيوية اليد

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، مواليد (2004)م، تحديًا جديدًا، عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الـ (5:00) من مساء غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ(18) للشباب لكرة اليد، والتي تقام منافساتها حاليًا في الأردن.