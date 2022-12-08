الاتفاق يكسب ودية الساحل والسليتي يعود بعد فراغه من مونديال قطر

تغلّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على فريق الساحل بنتيجة 1/2، في اللقاء الودّي الذي جمعهما عصر اليوم الخميس على ملعب رديف نادي الاتفاق. سجل هدفي الاتفاق لاعب وسط التركي بيرات "د . 58، 75".
تأتي المباراة الودية ضمن برنامج الاتفاق للمرحلة الثالثة لتحضيراته استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين ومسابقة الكأس.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما تقدم الساحل مع بداية الشوط الثاني بهدف أول، حتى تمكن بيرات من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58، وبعد ذلك تمكّن بيرات مجددًا من إحراز هدف ثانٍ في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بتغلب النواخذة بهدفين مقابل هدف.
من جهة ثانية انتظم التونسي لاعب الاتفاق نعيم السليتي، اليوم الخميس؛ حيث خضع لتدريبات لياقية بالنادي بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، التي لا تزال تجري منافساتها بقطر.