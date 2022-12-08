الاتفاق يكسب ودية الساحل والسليتي يعود بعد فراغه من مونديال قطر

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما تقدم الساحل مع بداية الشوط الثاني بهدف أول، حتى تمكن بيرات من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58، وبعد ذلك تمكّن بيرات مجددًا من إحراز هدف ثانٍ في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بتغلب النواخذة بهدفين مقابل هدف.