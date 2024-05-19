بعد تجاوز الأهلي.. القادسية يخطف كأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر 2024

توِّج نادي القادسية بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بعد فوزه على نادي الأهلي بنتيجة 2 مقابل 1، وجاء نادي الحريق في المركز الثالث وقفار في المركز الرابع.
وشارك في البطولة 21 ناديًا من أندية الممتاز والأولى والثانية والتي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في نسختها الثانية، على مقر صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض.
وفي ختام البطولة، قام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بتتويج أصحاب المراكز الأولى وتكريم الحكام واللاعبين والإداريين المميزين في البطولة.