بعد تجاوز الأهلي.. القادسية يخطف كأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر 2024

توِّج نادي القادسية بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بعد فوزه على نادي الأهلي بنتيجة 2 مقابل 1، وجاء نادي الحريق في المركز الثالث وقفار في المركز الرابع.