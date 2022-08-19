"فيفا" يتغنَّى بالنجم سالم الدوسري.. "التورنيدو" قادم بقوة لـ"قطر2022"

هنَّأ الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باللغة العربية على تويتر نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري؛ بمناسبة عيد ميلاده، الذي يصادف 19 أغسطس.
ونشر حساب كأس العالم تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "احذروا التورنيدو؛ فهو قادم بقوة لقطر2022. سالم الدوسري يحتفل اليوم بإكمال عامه الـ31. وكل شيء يجعلنا نعتقد أن الإعصار السعودي جاهز للإبهار".
وأرفق الفيفا مع التغريدة تقريرًا، تحدَّث فيه عن أهم المحطات في مسيرة النجم سالم الدوسري.
وبدأ التقرير قائلاً: "مباريات الديربي في جميع دوريات العالم تُعرف بالعداوة والتنافسية الشديدة، خاصة عندما يكون هناك تقارب كبير في المستوى بين الخصمَيْن، تمامًا كما هو الحال في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا في ديربي الرياض بين الغريمَيْن الهلال والنصر. يعتبر ديربي الرياض من أهم المباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ إذ يعتبر الفوز في هذه المباراة بمنزلة البطولة للفريق الفائز وجمهوره".
وفي إحدى ليالي الخميس من عام 2011 على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد كانت الجماهير السعودية على موعد جديد من ديربي الرياض بين الغريمَيْن الهلال والنصر في مباراة شهدت تألق النجم السعودي محمد الشلهوب بتسجيله هدفَيْن في مرمى النصر. ومع حلول الدقيقة الثالثة والسبعين قرر مدرب الهلال آنذاك الألماني توماس دول إجراء تغيير في التشكيلة، والزج بلاعب شاب في العشرين من عمره، في أولى مبارياته الرسمية بقميص نادي الهلال.
مرتديًا القميص رقم 29 شارك الشاب سالم الدوسري لأول مرة مع الفريق الأول لنادي الهلال، وكانت عشر دقائق كافية ليثبت سالم لمدربه وللجماهير أن نجمًا كبيرًا في طريقه للسطوع في سماء الكرة السعودية؛ فعندما كانت تشير ساعة حكم المباراة للدقيقة الرابعة والثمانين قام سالم بالضغط على دفاع النصر، واقتلع الكرة من خصمه منطلقًا نحو منطقة الجزاء؛ ليصوب بعد ذلك الكرة في زاوية صعبة على حارس النصر، ويسجل بذلك أول أهدافه بقميص الهلال في أولى مشاركاته.
ذلك الهدف كان بمنزلة نقطة الانطلاق في مسيرة الدوسري. وعلى الرغم من ضم الهلال كتيبة من النجوم، أمثال يوسف العربي، كريستيان ويلهامسون، محمد الشلهوب والمهاجم الكوري الجنوبي يو بيونج سو، إلا أن المدرب الألماني أعطى الثقة لسالم، وقام بإشراكه بعد ذلك في العديد من مباريات الدوري.
واستغل الدوسري الفرصة أحسن استغلال؛ ليقدم أداء مميزًا؛ ساهم به في تحقيق بطولة كأس ولي العهد.
تألُّق سالم الدوسري مع الهلال فتح له باب الانضمام مبكرًا للمنتخب السعودي؛ إذ تم استدعاؤه لكتيبة المدرب الهولندي فرانك ريكارد لأول مرة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2014. وتمامًا كما فعل في مشاركته الأولى مع الهلال تمكن سالم من تسجيل أول أهدافه مع المنتخب السعودي؛ فبعد مرور أقل من عشرين دقيقة من مواجهة منتخب السعودية مع المنتخب الأسترالي تسلم الدوسري الكرة عند طرف الملعب، وقام بمراوغة دفاعات الكونغر الأسترالي قبل أن يرسل قذيفة من مسافة بعيدة؛ لتسكن شباك الحارس الأسترالي.
وعلى الرغم من خسارة المنتخب السعودي المباراة إلا أن مواجهة أستراليا ستظل بكل تأكيد عالقة في ذهن النجم السعودي بوصفها واحدة من أهم لحظاته في مسيرته الكروية.
وبعد الإخفاق في التأهل لنسختَيْن متتاليتَيْن تمكَّن زملاء سالم الدوسري من تحقيق التأهل المباشر إلى كأس العالم FIFA روسيا 2018؛ وذلك بعد أن احتل الأخضر السعودي المرتبة الثانية في مجموعته خلال التصفيات خلف المتصدر المنتخب الياباني.
بعد نهاية التصفيات، وقبل بداية مونديال روسيا 2018، وتحديدًا في يناير من عام 2018، أعلن نادي فياريال الإسباني ضم اللاعب سالم الدوسري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادمًا من نادي الهلال السعودي. لم يشارك سالم الدوسري كثيرًا مع النادي الإسباني، ولكن في ختام منافسات الدوري الإسباني واجه نادي فياريال فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد في مباراة شهدت مشاركة النجم السعودي للمرة الأولى مع نادي الغواصات الصفراء.
دخل اللاعب السعودي سالم الدوسري المواجهة وفريقه متأخر بهدفين، واستطاع أن يقدم أداء ممتازًا؛ ساعد فريقه في قلب الطاولة على النادي الملكي؛ لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.
أوقعت القرعة المنتخب السعودي بجانب المنتخب المستضيف روسيا، إضافة لمنتخب الأوروجواي، ومنتخب مصر. وكما كان متوقعًا، فقد تم استدعاء النجم سالم الدوسري ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2018.
ظهرت كتيبة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بوجه شاحب في بداية البطولة؛ إذ تعرض الأخضر السعودي لهزيمة ثقيلة في المباراة الافتتاحية ضد المنتخب المستضيف، ولكن في ثالث مباريات المجموعة، وتحديدًا ضد منتخب الفراعنة، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق الانتصار الوحيد في البطولة، وجاء هذا الانتصار في الأنفاس الأخيرة من المباراة عندما تمكن النجم سالم الدوسري من تسديد قذيفة من زاوية ضيقة في مرمى الحارس المصري عصام الحضري. وبتسجيله هذا الهدف ينضم اللاعب سالم الدوسري لقائمة هدافي المنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم.
شهد عام 2019 مشاركة سالم الدوسري برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا في الإمارات. وشهد دور المجموعات تسجيل الدوسري الهدف الأول له مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا؛ ليصبح بذلك خامس لاعب سعودي يسجل في بطولة كأس العالم وكأس آسيا.
بعد انتهاء إعارته لنادي فياريال عاد النجم السعودي سالم الدوسري لنادي الهلال السعودي؛ لينثر سحره من جديد على الملاعب السعودية، ولكن هذه المرة كان مدعمًا بالخبرة التي اكتسبها خلال إعارته القصيرة في الدوري الإسباني.
بعد موسم أول مخيب للآمال من قِبل الكتيبة الهلالية، استطاع سالم ورفاقه العودة بقوة في الموسم التالي؛ إذ تمكن الفريق من الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب نادي السد القطري مستفيدًا من الهدف المبكر الذي أحرزه النجم سالم الدوسري في مباراة العودة.
في المباراة النهائية، وبعد أن انتهت مباراة الذهاب بتفوق الهلال بهدف وحيد، كانت الفرقة الهلالية تعاني وابلاً من الهجمات من خصمها الياباني أوراوا دايموند، إلا أن اللاعب سالم الدوسري أبى إلا أن يحسم المباراة لصالح فريقه، وهذا ما قد حدث بالفعل. مع حلول الدقيقة الرابعة والسبعين أحرز النجم السعودي هدف الهلال الأول في اللقاء مستفيدًا من عرضية متقنة من زميله الإيطالي سباستيان جيوفينكو، قبل أن يضاعف الفرنسي بافيتيمبي غوميز النتيجة؛ ويحسم بذلك الهلال لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ عام 2000.
بنهاية البطولة سجل النجم سالم الدوسري نفسه بوصفه ثاني هدافي الهلال في البطولة خلف المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز.
فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا حجز له مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية 2019؛ إذ قدم حينها رفاق سالم الدوسري أداء مميزًا، وحصدوا خلاله المركز الرابع. ومرة أخرى كان الدوسري على موعد مع التسجيل في إحدى مسابقات FIFA ؛ إذ افتتح التسجيل للهلال في مرمى فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي البطولة.
مع نهاية موسم 2019-2020 تمكن الهلال من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 72 نقطة في رقم قياسي جديد في تاريخ بطولة الدوري السعودي؛ ليجمع بذلك النجم سالم الدوسري بين بطولتَي الدوري ودوري أبطال آسيا في موسم واحد.
تمكّن سالم الدوسري من تسجيل اسمه كركن أساسي من أركان الجيل الذهبي لنادي الهلال؛ إذ تمكن الفريق من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين ثلاث مرات على التوالي. كما تمكن أيضًا من تكرار إنجاز التتويج ببطولة قارية جديدة حينما تُوج بطلاً لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، النسخة الذي تم فيها اختيار النجم سالم الدوسري أفضل لاعب في البطولة.
بعد تأهُّل المنتخب السعودي لمونديال قطر 2022، وعلى الرغم من المجموعة الصعبة التي تضم كلاً المنتخب الأرجنتيني ومنتخب المكسيك والمنتخب البولندي، إلا أن النجم سالم الدوسري يتطلع للتسجيل مرتين على الأقل لمعادلة وتجاوز رقم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة، جاءت في بطولات 1994، 1998 و2006.