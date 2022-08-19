"فيفا" يتغنَّى بالنجم سالم الدوسري.. "التورنيدو" قادم بقوة لـ"قطر2022"

في المباراة النهائية، وبعد أن انتهت مباراة الذهاب بتفوق الهلال بهدف وحيد، كانت الفرقة الهلالية تعاني وابلاً من الهجمات من خصمها الياباني أوراوا دايموند، إلا أن اللاعب سالم الدوسري أبى إلا أن يحسم المباراة لصالح فريقه، وهذا ما قد حدث بالفعل. مع حلول الدقيقة الرابعة والسبعين أحرز النجم السعودي هدف الهلال الأول في اللقاء مستفيدًا من عرضية متقنة من زميله الإيطالي سباستيان جيوفينكو، قبل أن يضاعف الفرنسي بافيتيمبي غوميز النتيجة؛ ويحسم بذلك الهلال لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ عام 2000.