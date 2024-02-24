في جولة يوم التأسيس: قمة مرتقبة تجمع النصر والشباب.. والفيحاء أمام أبها

تستكمل غدًا الأحد باقي مباريات الجولة الـ21 (جولة يوم التأسيس) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام مباراتان على النحو التالي :
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
يدخل الفيحاء المباراة وهو بالمركز الـ13 برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أبها بالمركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 15 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الشباب بالرياض.
يشارك النصر في اللقاء وهو وصيف جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، في حين يقع الشباب بالمركز العاشر برصيد 24 نقطة.