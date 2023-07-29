"هالاند" يودع "محرز" بعد انتقاله للدوري السعودي: سنفتقدك وفخور بأنني لعبت معك

وكان الثنائي من أبرز لاعبي مانشستر سيتي في الموسم المنصرم؛ حيث ساهما في تتويج الفريق بثلاثية تاريخية، وهي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس اتحاد إنجلترا.