وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية في برلين

يُذكر، أن المملكة تشارك في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، بأكثر من 80 لاعبًا ولاعبة، كأكبر مشاركة سعودية في تاريخ الأولمبياد الخاص، إذ كانت المشاركة السابقة في أبو ظبي 2019 خمسين لاعبًا ولاعبة.