وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية في برلين

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم السبت، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، في العاصمة الألمانية برلين لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش إقامة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.
كما التقى رئيس الأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيمن عبدالوهاب، بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي والرئيس التنفيذي، والأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي مساعد الوزير لشؤون الرياضة، للحديث عن سبل تطوير الأولمبياد الخاص في المنطقة.
يُذكر، أن المملكة تشارك في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، بأكثر من 80 لاعبًا ولاعبة، كأكبر مشاركة سعودية في تاريخ الأولمبياد الخاص، إذ كانت المشاركة السابقة في أبو ظبي 2019 خمسين لاعبًا ولاعبة.