نيابة عن ولي العهد.. "الفيصل" يحضر الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 بالطائف

حضر الحفل الختامي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وعدد من المسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.