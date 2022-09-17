نيابة عن ولي العهد.. "الفيصل" يحضر الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 بالطائف

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حضر اليوم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 على ميدان الطائف التاريخي.
وتوَّج الفيصل الفائزين بالمراكز الأولى برموز الحيل والزمول ضمن السباق النهائي لمهرجان ولي العهد للهجن.
الشوط الأول زمول عام حصل عليه "أدولف" لعايض بن رفعان القحطاني بتوقيت 9:25.337 دقيقة.
الشوط الثاني زمول مفتوح وفاز به "العاصفة" لهجن السيلية بتوقيت 9:21.554 دقيقة.
الشوط الثالث حيل عام حققته "رمانة" لناصر بن عبدالله المسند بتوقيت 9:43.586 دقيقة.
الشوط الرابع حيل مفتوح وفاز به "الضعاين" لهجن الشحانية بتوقيت 9:40.977 دقيقة.
كما توَّج سموه الفائز بجائزة سيف ولي العهد للنقاط من دولة الإمارات مانع بن علي الشامسي.
وبلغ إجمالي الجوائز المالية 56 مليون ريال، مُنحت لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة، التي بلغ مجموعها 591 شوطًا، بمشاركة 17669 مطية.
حضر الحفل الختامي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وعدد من المسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.