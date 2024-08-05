ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. KPL وBDS وAlliance أبطال منافسات الأسبوع الخامس

اختتمت منافسات بطولات الأسبوع الخامس ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة عبر 59 منصة محلية وعالمية تنقل مجريات الحدث العالمي عبر ما يزيد على 30 لغة طوال فترة إقامته من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024.
وعلى مدار 5 أيام في الفترة من 31 يوليو حتى 4 أغسطس، شاركت مجموعة من أفضل اللاعبين والفرق من مختلف أرجاء العالم في 3 بطولات هي: Honor of Kings وRainbow Six Siege وApex Legends، وسط حضور جماهيري كبير في جميع مسارح SEF أرينا، الصرح الفريد من نوعه والذي يعتبر أكبر منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا بمساحة تقارب 35.000 متر مربع وطاقة استيعابية تتجاوز 8000 شخص.
وتُوّج الفريق الصيني KPL Dream Team بلقب بطولة أونر أوف كينغز بعد تغلبه على الفريق الماليزي LGD Gaming MY في النهائي الكبير بنتيجة 3-0، وهو ما جعله أول فريق ينجح في إحراز لقب بطولة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية بدون تلقي أي هزيمة طوال رحلته في المنافسات، ليحصل على جائزة المركز الأول البالغة مليون دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 1000 نقطة في رصيده الخاص بالترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، كما حصل لاعبه Yinuo على مبلغ 50.000 بعد اختياره كأفضل لاعب خلال النهائيات.
وأما في بطولة رينبو6 سيج، فقد اختتم الفريق السويسري Team BDS مسيرته القوية خلال المنافسات وجميع مراحلها بتحقيق الفوز في المواجهة النهائية أمام خصمه الفريق البرازيلي w7m esports ليرفع درع البطولة ويخطف جائزة المركز الأول البالغة 750.000 دولار، ويحسّن من موقعه في جدول الترتيب العام للحدث العالمي بعد إضافة 1000 نقطة لرصيده الإجمالي، وأكمل الفريق بهذا الفوز سلسلة ثلاثية من الألقاب في مدينة الرياض بعد حصوله على لقب بطولة اللعبة ضمن موسم الجيمرز في نسختيه الأولى والثانية.
ومع إسدال الستار، أمس الأحد، على بطولات الأسبوع الخامس، يستعد الحدث العالمي لمنافسات بطولات الأسبوع السادس والتي ستنطلق الخميس 8 أغسطس وتستمر حتى يوم الأحد 11 أغسطس، وتُقام في 3 ألعاب شهيرة هي؛ Teamfight Tactics وFortnite وStreet Fighter 6.