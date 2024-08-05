ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. KPL وBDS وAlliance أبطال منافسات الأسبوع الخامس

وتُوّج الفريق الصيني KPL Dream Team بلقب بطولة أونر أوف كينغز بعد تغلبه على الفريق الماليزي LGD Gaming MY في النهائي الكبير بنتيجة 3-0، وهو ما جعله أول فريق ينجح في إحراز لقب بطولة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية بدون تلقي أي هزيمة طوال رحلته في المنافسات، ليحصل على جائزة المركز الأول البالغة مليون دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 1000 نقطة في رصيده الخاص بالترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، كما حصل لاعبه Yinuo على مبلغ 50.000 بعد اختياره كأفضل لاعب خلال النهائيات.