"لوس أنجلوس" يرفض عرض "الأهلي" للتعاقد مع الكولومبي "كريستيان أرانجو"

كشفت صحيفة "ESPN" عن رفض نادي لوس أنجلوس الأمريكى عرضًا من النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع الكولومبي كريستيان أرانجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت الصحيفة الإسبانية: إن النادى الأمريكي رفض العرض المقدم من الأهلى، الذي يقدر بـ3 ملايين دولار؛ حيث يريد ناديه 6.5 مليون دولار للتخلّي عن أرانجو.
اللاعب يبلغ من العمر 27 عامًا، ويلعب لنادى لوس أنجلوس منذ 2021، قادمًا من نادى ميلوناريوس الذي لعب له لمدة موسمين.
ويحتلّ الأهلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة فى جدول ترتيب دوري يلو وبفارق 5 نقاط عن الفيصلى صاحب المركز الأول.