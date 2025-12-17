الفتح يفرض التعادل الإيجابي أمام النصر "وديًا"

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثله لقاء فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الفتح، اليوم الأربعاء، ضمن فترة توقُّف منافسات دوري روشن السعودي.
وتقدّم النصر بالهدف الأول في الدقيقة السادسة والعشرين عن طريق قائد الفريق كريستيانو رونالدو، قبل أن يعادل المغربي مراد باتنا النتيجة للفتح في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الأرجنتيني فارغاس لاعب الفتح الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم الفتح بهدفين مقابل هدف.
ومع بداية الشوط الثاني، تمكّن النصر من تسجيل هدف التعادل عن طريق جواو فيليكس، لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.