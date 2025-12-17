الفتح يفرض التعادل الإيجابي أمام النصر "وديًا"

وتقدّم النصر بالهدف الأول في الدقيقة السادسة والعشرين عن طريق قائد الفريق كريستيانو رونالدو، قبل أن يعادل المغربي مراد باتنا النتيجة للفتح في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الأرجنتيني فارغاس لاعب الفتح الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم الفتح بهدفين مقابل هدف.