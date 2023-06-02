محترف الهلال "غوستافو كويلار" يوافق على الانتقال إلى "كورينثيانز" البرازيلي

كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن حسم الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب الهلال، موقفه من العرض المقدم له من كورينثيانز البرازيلي للانضمام إليه بالموسم القادم.
وقالت الصحيفة البرازيلية إن كويلار وافق على العودة للبرازيل، واللعب لكورينثيانز الذي قدمت إدارته للهلال عرضًا رسميًّا لكسب خدماته.
وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب الهلال قام بالاتفاق مع النادي البرازيلي على الرواتب، لكن اللاعب الكولومبي ينتظر رد إدارة النادي السعودي.
وأعلن نادي الهلال السعودي سابقًا تمديد عقد لاعب وسط الفريق الكولومبي لمدة موسم إضافي؛ إذ ينتهي عقده في 2024.
وتعاقد الهلال مع غوستافو كويلار، صاحب الـ30 عامًا، في 2019 قادمًا من نادي فلامنغو البرازيلي.
وانتهى الموسم الكروي من دوري روشن السعودي للمحترفين بحلول الهلال في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد "صاحب اللقب".