"الأخضر" يستأنف تدريباته لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة منتخب الأردن، بعد غدٍ الاثنين، على ملعب البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025™.