الأخضر السعودي يضع قدمًا نحو "الطريق إلى كأس العالم 2026"

وضع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قدمًا نحو التأهل إلى "الطريق إلى كأس العالم 2026"، بعد أن تجاوز نظيره الإندونيسي بنتيجة 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الكويتي أحمد العلي.