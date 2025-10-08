الأخضر السعودي يضع قدمًا نحو "الطريق إلى كأس العالم 2026"

وضع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قدمًا نحو التأهل إلى "الطريق إلى كأس العالم 2026"، بعد أن تجاوز نظيره الإندونيسي بنتيجة 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الكويتي أحمد العلي.
انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف، وكان المنتخب الإندونيسي هو البادئ بالتسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب كيفين ديكس.
وفي الدقيقة 17، عدّل صالح أبو الشامات النتيجة للأخضر بهدفه الأول مع المنتخب السعودي، من تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس الإندونيسي، ولا أجمل.
وتصدت العارضة الإندونيسية لتسديدة أبو الشامات أيضًا في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 34، أضاف فراس البريكان الهدف الثاني للأخضر من ركلة جزاء.
تيفو "HUNT"
وحمل "تيفو" جماهير الأخضر، الذي ظهر مع مطلع الشوط الثاني في مواجهة إندونيسيا، عبارة "HUNT"، وهي تعني "الصيد"، في إشارة إلى الرغبة في حصد النقاط الثلاث وحسم اللقاء.
وفي الشوط الثاني، عزز البريكان النتيجة للأخضر السعودي بهدف ثالث في الدقيقة 62.
وشهدت الدقيقة 75 إضاعة فرصة هدف رابع من قدم قائد الأخضر سالم الدوسري، ومثلها في الدقيقة 85 من اللاعب ذاته.
كما أضاع صالح الشهري فرصة هدف مؤكّد للمنتخب السعودي في الدقيقة 81، بعد عرضية مثالية وصلته من زميله سالم الدوسري.
وقلّص منتخب إندونيسيا النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب كيفين.
وفي الوقت بدل الضائع، خرج لاعب المنتخب السعودي محمد كنو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90+3، لاعتراضه على قرارات الحكم.
كما شهد الشوط الثاني تألقًا لحارس الأخضر نواف العقيدي، في التصدي لأكثر من كرة إندونيسية.
وتنتظر الأخضر السعودي مباراة مفصلية أمام العراق، الثلاثاء المقبل، ضمن ذات التصفيات وذات المجموعة، وعلى ذات الملعب.