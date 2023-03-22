لاعب النصر "رونالدو": الدوري السعودي يقترب من المركز الخامس الأكثر تنافسية

وأوضح قائد البرتغال، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي أجراه أمس، إلى جانب روبيرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، إلى شعوره بالإيجابية الكبيرة في منافسات الدوري السعودي، بعد انضمامه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في أعقاب مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي.