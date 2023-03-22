لاعب النصر "رونالدو": الدوري السعودي يقترب من المركز الخامس الأكثر تنافسية

قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، إن الدوري السعودي سيصبح الدوري الخامس أو السادس الأكثر تنافسية في العالم خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح قائد البرتغال، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي أجراه أمس، إلى جانب روبيرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، إلى شعوره بالإيجابية الكبيرة في منافسات الدوري السعودي، بعد انضمامه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في أعقاب مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال رونالدو: “مررت بمرحلة سيئة في مسيرتي كانت جزءًا من تطوري. وأشعر الآن بحال أفضل”.