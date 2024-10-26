دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء وشقيقه الاتفاق، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًّا بهدف لكل منهما.
هدفا المباراة سجلهما رينزو لوبيز للفيحاء في الدقيقة الـ29، قبل أن يتعادل ميدران للاتفاق في الدقيقة الـ53.
وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 6 نقاط، كما رفع الاتفاق رصيده إلى 11 نقطة.