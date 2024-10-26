دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء وشقيقه الاتفاق، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.