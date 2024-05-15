في نهائي بطولة البلياردو للسيدات.. الاتحاد والنصر و"نيوم" في صراع مع الوطني لحسم اللقب

يختتم الاتحادُ السعودي للبلياردو والسنوكر، غدًا الخميس، النسخةَ الثانية من دوري "قولدن سنت" لبلياردو السيدات في الرياض العاصمة.
ويتوّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بطل النسخة الثانية في ختام الجولة الخامسة؛ حيث يتصدر الترتيب نادي الوطني بمجموع 520 نقطة بطل النسخة الأولى وسط منافسة ثلاثة أندية على اللقب هي الاتحاد والنصر ونيوم.
ويشارك في الدوري أكثر من 60 لاعبة يمثلن 12 فريقًا هي: "الوطني، الاتحاد، النصر، نيوم، الشباب، الفرع، جدة يونايتد، الشرق، الشعلة، الطائي، قفار، الجبلين".