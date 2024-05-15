في نهائي بطولة البلياردو للسيدات.. الاتحاد والنصر و"نيوم" في صراع مع الوطني لحسم اللقب

ويشارك في الدوري أكثر من 60 لاعبة يمثلن 12 فريقًا هي: "الوطني، الاتحاد، النصر، نيوم، الشباب، الفرع، جدة يونايتد، الشرق، الشعلة، الطائي، قفار، الجبلين".