الدلاك يزور فرع وزارة الرياضة بمكة المكرمة ويدشّن عددًا من الفعاليات الرياضية المجتمعية

قام مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، مساء أمس، بزيارة فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى مدير الفرع عبدالعزيز بن عبود ومنسوبي الفرع.
واستعرض خلال اللقاء أبرز إنجازات وأرقام فرع المنطقة خلال الفترة الماضية في مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية والمجتمعية، إضافة إلى إسهامات الفرع في استضافة الفعاليات الدولية والقارية والمحلية التي شهدتها المنطقة.
كما دشّن الدلاك عددًا من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ستُقام خلال الفترة المقبلة، وقام بجولة في المعرض المصاحب، اطّلع خلالها على أبرز الجوائز التي حققها الفرع خلال السنوات الماضية.
وأثنى مساعد وزير الرياضة على الجهود الكبيرة التي يبذلها الفرع في خدمة الرياضة والرياضيين بالمنطقة، ولاسيما في ظل استضافة المملكة للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه فرع الوزارة في محافظة جدة لدعم تلك الاستضافات وتوفير جميع الخدمات اللازمة لنجاحها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.