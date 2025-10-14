الدلاك يزور فرع وزارة الرياضة بمكة المكرمة ويدشّن عددًا من الفعاليات الرياضية المجتمعية

وأثنى مساعد وزير الرياضة على الجهود الكبيرة التي يبذلها الفرع في خدمة الرياضة والرياضيين بالمنطقة، ولاسيما في ظل استضافة المملكة للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه فرع الوزارة في محافظة جدة لدعم تلك الاستضافات وتوفير جميع الخدمات اللازمة لنجاحها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.