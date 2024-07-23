وزير الرياضة يعرب عن سعادته باستعراض ملف استضافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن سعادته، باستعراضه ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية (الرياض 2025)، وذلك في الجلسة الـ 142 لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في باريس، التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وكتب الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس): "سعدت اليوم باستعراض رؤية المملكة لاستضافة أولمبياد الرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى والتاريخية العام المقبل؛ وذلك أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في باريس".
وأضاف: "ريادة سعودية، تتحقق بفضل الدعم السخي وغير المحدود من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلنت منتصف شهر يوليو الجاري، بالشراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تنظيم واستضافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى العام المقبل.
وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ33 (باريس 2024)؛ التي تفتتح يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.
وتشارك المملكة في الدورة، بـ10 لاعبين ولاعبات، يمثلون منتخبات التايكوندو، وقفز الحواجز، وألعاب القوى، والسباحة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث التاريخي تأكيدًا جديدًا لمكانة المملكة العربية السعودية كوجهة أولى لأهم المناسبات الرياضية الكبرى، وامتدادًا طبيعيًا في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للرياضات الإلكترونية، حيث يأتي تنظيم الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية ليُكمل عقد الدورات والبطولات العالمية الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية المقامة في المملكة، خصوصًا في ظل تنظيم مدينة الرياض للنسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية الفترة الحالية، كما تتميز الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بكونها ستجمع أفضل اللاعبين حول العالم لتمثيل منتخباتهم الوطنية، في مزيجٍ فريد بين قيم الألعاب الأولمبية العريقة التي انطلقت عام ١٨٩٦م، والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الرياضات الإلكترونية حول العالم، لتجعل أنظار العالم تتجه نحو المملكة عام ٢٠٢٥ لمتابعة حدث لم يسبق له مثيل.