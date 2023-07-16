في ختام بطولة العالم للسنوكر .. الويلزي"ليام" بطل الناشئين والهندية "كاثرين" بطلة الناشئات

توج لاعب منتخب ويلز ليام ديفيز، اليوم الأحد بلقب بطولة العالم في لعبة السنوكر تحت 21 عامًا بعد فوزه على منافسه الألماني ليكسندر ويدو بنتيجة 5 مقابل 2 في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، والتي استضافها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة السعودية الرياض على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على مدى 10 أيام وشارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا 15 منتخبًا.