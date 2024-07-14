أخضر السلة للرجال والسيدات 3×3 يعسكر في الدمام للمشاركة في بطولة الأمم الآسيوية

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يشارك فيها المنتخب السعودي 3×3 في بطولة الأمم بعد مشاركة العام الماضي في قطر والتي حقق فيها المركز الثالث للرجال والسيدات والتي تعد إحدى البطولات الكبرى للاتحاد الدولي لكرة السلة ومن أعلاها تصنيفًا.