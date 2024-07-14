أخضر السلة للرجال والسيدات 3×3 يعسكر في الدمام للمشاركة في بطولة الأمم الآسيوية

يواصل لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي لكرة السلة 3x 3 تحت 23 عامًا معسكرهم الداخلي في مدينة الدمام والذي يستمر حتى نهاية يوم 19 يوليو استعدادًا لخوض بطولة الأمم (التصفيات الآسيوية) المقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو القادم.
محمد الخاطر- سعد السبيعي - ريان الأحمد- مناف آل سالم- حازم الجوهر- همام حسين- عبد الملك عاشور - عبدالرحمن بن محفوظ
جني بلغيث- در بالي- نورة النويصر- ريمان الأحمدي- المها الحماد- رؤى الخليفي- بسمة المرزوقي- جوري العواد.
ويشرف على المنتخب إداريًا الأستاذ سعيد الفرج للرجال، والأستاذة خديجة سعد للسيدات، بينما يشرف عليه فنيًا المدرب الفرنسي كيفن كور ويساعده المدربون الوطنيون تركي المهنا - إسحاق الأحمد، والمعد البدني إيلي مارون، وكمال بالتومي اختصاصي علاج طبيعي للرجال، وريحانة السليمان اختصاصية علاج طبيعي للسيدات.
يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يشارك فيها المنتخب السعودي 3×3 في بطولة الأمم بعد مشاركة العام الماضي في قطر والتي حقق فيها المركز الثالث للرجال والسيدات والتي تعد إحدى البطولات الكبرى للاتحاد الدولي لكرة السلة ومن أعلاها تصنيفًا.