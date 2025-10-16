البريميرليغ على صفيح ساخن.. تصويت مرتقب على "سقف الرواتب" يهدد هوية الدوري الأقوى في العالم

يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز لدخول واحدة من أكثر مراحله حساسية منذ تأسيسه، مع اقتراب التصويت على مقترح تطبيق نظام "سقف الرواتب" الجديد الذي يثير جدلاً واسعًا وانقسامًا حادًا بين أندية القمة، وسط تحذيرات من أن القرار قد يغير وجه كرة القدم الإنجليزية.