في نسختها الثالثة.. بدء طرح التذاكر الخاصة ببطولة ليف جولف جدّة

أعلنت ليف جولف عن بدء طرح التذاكر الخاصة ببطولة ليف جولف جدّة والتي تُقام بنسختها الثالثة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في الفترة من 1 حتى 3 مارس 2024.
وسيحظى جماهير الجولف بفرصة فريدة لمشاهدة مجموعة من أفضل لاعبي العالم وسط أجواء تنافسية مذهلة، بما في ذلك جون رام، بطل الماسترز لعام 2023 والمنضم حديثاً لقائمة الأسماء المشاركة في بطولات ليف جولف، وتالور جوتش، الفائز باللقب العام لمنافسات الأفراد في موسم 2023 ولاعب فريق سماش الجديد، إلى جانب برايسون ديشامبو، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف عام 2020. كما تتضمن قائمة النجوم المشاركين في البطولة كاميرون سميث، الفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة 2022 ونجم فريق ريبر، إلى جانب بروكس كيبكا، الفائز ببطولة بي جي أي الأمريكية 2023 وحامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف جدة 2023. وتشهد البطولة أيضاً مشاركة أسطورة الجولف وقائد فريق هاي فلايرز فيل ميكلسون، وداستن جونسون، قائد فريق فور أيسز، فضلاً عن بوبا واتسون، نجم فريق رينج غوتس، ومارتن كايمر، نجم فريق كليكس، وغيرهم الكثير.
ويستهل بروكس كيبكا، بطل ليف جولف جدّة في مناسبتين سابقتين، رحلته في الدفاع عن اللقب من قلب رويال غرينز. حيث توّج كوبكا باللقب في أكتوبر الماضي بعد المباراة الحاسمة التي جمعته مع تالور جوتش، والذي تمكّن من الفوز باللقب العام للأفراد في موسم 2023 من بطولات ليف جولف.
وتعتبر بطولة ليف جولف جدّة الحدث الثالث في جدول بطولات ليف جولف الذي يضم 14 بطولة، ما يمنح عشاق الجولف في السعودية والشرق الأوسط فرصة استثنائية للاستمتاع بالبطولة التي تجمع نخبة لاعبي الجولف حول العالم في منافسات الأفراد والفرق على مدار ثلاثة أيام.