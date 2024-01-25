في نسختها الثالثة.. بدء طرح التذاكر الخاصة ببطولة ليف جولف جدّة

وسيحظى جماهير الجولف بفرصة فريدة لمشاهدة مجموعة من أفضل لاعبي العالم وسط أجواء تنافسية مذهلة، بما في ذلك جون رام، بطل الماسترز لعام 2023 والمنضم حديثاً لقائمة الأسماء المشاركة في بطولات ليف جولف، وتالور جوتش، الفائز باللقب العام لمنافسات الأفراد في موسم 2023 ولاعب فريق سماش الجديد، إلى جانب برايسون ديشامبو، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف عام 2020. كما تتضمن قائمة النجوم المشاركين في البطولة كاميرون سميث، الفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة 2022 ونجم فريق ريبر، إلى جانب بروكس كيبكا، الفائز ببطولة بي جي أي الأمريكية 2023 وحامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف جدة 2023. وتشهد البطولة أيضاً مشاركة أسطورة الجولف وقائد فريق هاي فلايرز فيل ميكلسون، وداستن جونسون، قائد فريق فور أيسز، فضلاً عن بوبا واتسون، نجم فريق رينج غوتس، ومارتن كايمر، نجم فريق كليكس، وغيرهم الكثير.