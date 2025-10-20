نخبة آسيا: كتيبة "عوار" الاتحاد تضرب الشرطة برباعية

تذوّق فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم طعم الانتصار الأول في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية، بعدما تغلّب على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.
تلقى الاتحاد هدفًا مبكرًا سجله بسام شاكر بعد مرور 5 دقائق، لكن الفريق أنهى الشوط الأول متقدّمًا بهدفين، أحرزهما موسى ديابي وفابينيو في الدقيقتين 17 و31.
وفي الشوط الثاني، عزز الاتحاد تقدمه بإضافة الهدفين الثالث والرابع، حملا توقيع حسام عوار في الدقيقتين 60 و74.
ولعب الاتحاد منقوصًا بعد طرد مدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، عقب حصوله على بطاقة حمراء.