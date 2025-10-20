نخبة آسيا: كتيبة "عوار" الاتحاد تضرب الشرطة برباعية

تذوّق فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم طعم الانتصار الأول في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية، بعدما تغلّب على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.