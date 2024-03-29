في النسخة الأولى.. "صقر أكادير" المغربي بطلاً لكأس القادسية

تُوج فريق صقر أكادير المغربي بلقب النسخة الأولى لبطولة كرة القدم للصالات، ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مجموعة سعيد غدران بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس.
سجل أهدف أكادير، محمد أعلا ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما سجل هدفي مجموعة سعيد غدران، فلاح عباس، وبرونو.
وشارك في حفل تتويج الفائزين مساعد الزامل، عضو مجلس إدارة شركة نادي القادسية، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والمشرف العام على موسم القادسية الرمضاني فهد الصيعري، حيث حصل زياد أمهيش، لاعب فريق أكادير على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
كما حصل على لقب هداف البطولة اللاعب ديمورا جوس لاعب فريق سعيد غدران.
ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة اللاعب عمر لاكواسي من فريق صقر أكادير المغربي، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى عبدالله الشمري، حارس مرمى فريق مجموعة سعيد غدران.
المركز الثاني: مجموعة سعيد غدران (ميداليات فضية ومبلغ 50 ألف ريال).
المركز الأول: صقر أكادير المغربي، كأس البطولة وميداليات ذهبية ومبلغ 100 ألف ريال.