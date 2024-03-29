في النسخة الأولى.. "صقر أكادير" المغربي بطلاً لكأس القادسية

وشارك في حفل تتويج الفائزين مساعد الزامل، عضو مجلس إدارة شركة نادي القادسية، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والمشرف العام على موسم القادسية الرمضاني فهد الصيعري، حيث حصل زياد أمهيش، لاعب فريق أكادير على جائزة أفضل لاعب في البطولة.