الهجن السعودية تتصدر مهرجان ولي العهد بـ 45 شوطًا.. والقطرية تقتنص الأفضل توقيتًا

واصلت الهجن السعودية تألقها في ثاني أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2025، بعد أن رفعت رصيدها إلى 45 شوطًا في صدارة الترتيب، وسط منافسة قوية من الهجن القطرية التي سجلت التوقيت الأفضل في سباقات فئة "الحقايق".