الهجن السعودية تتصدر مهرجان ولي العهد بـ 45 شوطًا.. والقطرية تقتنص الأفضل توقيتًا

واصلت الهجن السعودية تألقها في ثاني أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2025، بعد أن رفعت رصيدها إلى 45 شوطًا في صدارة الترتيب، وسط منافسة قوية من الهجن القطرية التي سجلت التوقيت الأفضل في سباقات فئة "الحقايق".
وشهد اليوم الثاني من المهرجان، الذي يُقام على ميدان الطائف التاريخي، إقامة 31 شوطًا لفئة "الحقايق" لمسافة 2 كيلومتر، بمشاركة 1458 مطية توزعت على فترتين صباحية ومسائية.
وحصدت الهجن السعودية 20 شوطًا، مقابل 11 شوطًا للهجن القطرية، فيما فازت هجن الإمارات والكويت بشوط لكل منهما.
وخطفت المطية القطرية "الطيارة" لمالكها سالم جابر الجربوعي، الأنظار بتحقيقها التوقيت الأفضل بزمن بلغ 2:54.803 دقيقة، متجاوزة الرقم المُسجّل باسم "وطن" لمالكها السعودي خليل سالم البطين في اليوم الأول.
ويشهد المهرجان، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في نسخته السابعة، إقامة 249 شوطًا، منها 5 مخصصة لسباق الهجانة من الرجال والسيدات، وتبلغ قيمة جوائزه أكثر من 50 مليون ريال.
ويحظى مهرجان ولي العهد للهجن بدعم كبير من سمو ولي العهد – حفظه الله – ويُعد من أبرز الفعاليات الرياضية والتراثية التي تُسهم في تعزيز ثقافة الهجن، وتنمية القطاعين الاقتصادي والسياحي.