سالم الدوسري: لعبنا بتكتيك وسيطرنا.. صالح الشهري: طموحنا اللقب لا الفوز فقط

نجما الأخضر بعد الانتصار على عمان: 3 نقاط أولى تدفعنا نحو كأس العرب
سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
عبّر نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري عن سعادته بالفوز على المنتخب العماني في افتتاح مشوار الأخضر ببطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الانتصار تحقق بفضل الالتزام بالتكتيك والانضباط داخل الملعب.

سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي خلال مباراته أمام منتخب عمان
وقال الدوسري: "الحمد لله على الانتصار الأول، وحصولنا على ثلاث نقاط مهمة في مشوارنا، وبإذن الله سنواصل على هذا المستوى".

وأضاف: "حضرنا إلى كأس العرب من أجل المنافسة على اللقب، وليس لمجرد المشاركة. في الشوط الأول لعبنا بتكتيك معين حافظنا خلاله على نظافة الشباك، وفي الشوط الثاني استطعنا السيطرة وتحقيق الفوز".

فرحة صالح الشهري لاعب المنتخب السعودي بتسجيل هدف في مرمى منتخب عمان
من جهته، أكد المهاجم صالح الشهري، صاحب هدف الفوز، أن المنتخب يدرك حجم تطلعات الجماهير السعودية، مشيرًا إلى أن الطموح يتجاوز مجرد الفوز بمباراة.

وقال الشهري: "نبارك للشعب السعودي هذا الانتصار، ونعلم أن طموحهم ليس فقط الانتصار في مباراة، بل المنافسة على لقب البطولة".

وختم تصريحه قائلًا: "جميل جدًا أن تبدأ البطولة بانتصار يعزز الثقة ويمنحنا دفعة معنوية، وقد أدينا المطلوب وحققنا 3 نقاط مهمة في بداية المشوار".

كأس العرب
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
سالم الدوسري

