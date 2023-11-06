" كريستيانو رونالدو " يغيب عن مواجهة الدحيل القطري.. و"كاسترو " يؤكد: فريقنا جاهز

قال مدرب النصر البرتغالي " كاسترو " إن مواطنه النجم كريستيانو رونالدو لن يكون حاضراً في مباراة الفريق المرتقبة أمام مضيفه الدحيل القطري يوم غد الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.