" كريستيانو رونالدو " يغيب عن مواجهة الدحيل القطري.. و"كاسترو " يؤكد: فريقنا جاهز

قال مدرب النصر البرتغالي " كاسترو " إن مواطنه النجم كريستيانو رونالدو لن يكون حاضراً في مباراة الفريق المرتقبة أمام مضيفه الدحيل القطري يوم غد الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.
وأشار "كاسترو" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد، إلى أن ضغط المباريات كان السبب الأبرز لغياب النجم كريستيانو رونالدو عن المباراة مؤكداً أن فريقه جاهز لمواجهة الدحيل ويمتلك العديد من الأسماء الجيدة.
ورفض "كاسترو" الأنباء التي تحدثت عن اتخاذه القرار فيما يتعلق بإراحة رونالدو مشيراً في الوقت ذاته أنه ليس من قرر غيابه، لكن رونالدو غير جاهز للمباراة وهي ليست المرة الأولى التي يلعب بها النصر بغيابه وأن ما حدث أمر طبيعي.