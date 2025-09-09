حضور قياسي للهلال السعودي.. وكأس العالم للأندية يسجّل 2.7 مليار متابع

قدّمت منصة "دازن" الترفيهية بثًا مباشرًا مجانيًا لجميع مباريات البطولة الـ 63، محققة نسب تفاعل قياسية. كما أطلقت المنصة تجربة مشاهدة رقمية متقدمة شملت محتوى عند الطلب، ومنطقة مشجعين تفاعلية، ما دفع 80% من جمهورها للتفاعل مع المحتوى غير المباشر، في دلالة على تصاعد الطلب على تجارب رقمية متكاملة في متابعة كرة القدم.