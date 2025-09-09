حضور قياسي للهلال السعودي.. وكأس العالم للأندية يسجّل 2.7 مليار متابع

كشفت بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تسجيل بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي اختُتمت بتتويج تشيلسي الإنجليزي في يوليو الماضي، لأرقام قياسية عالمية في نسب الحضور والمتابعة، حيث بلغ عدد المشاهدين عبر مختلف وسائل الإعلام 2.7 مليار شخص.
وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن نحو مليونين ونصف المليون مشجّع تابعوا مباريات البطولة من المدرجات خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025، فيما أظهرت الإحصائيات أن 80% من مشجعي كرة القدم حول العالم كانوا على دراية بإقامة البطولة.
كما تصدرت عبارة "كأس العالم للأندية" قائمة العبارات الرياضية الأكثر بحثًا على محرك "جوجل"، في حين كسبت حسابات البطولة على منصات التواصل الاجتماعي 9 ملايين متابع جديد، وسجلت 10 مليارات انطباع على منصات "دازن" العالمية.
قدّمت منصة "دازن" الترفيهية بثًا مباشرًا مجانيًا لجميع مباريات البطولة الـ 63، محققة نسب تفاعل قياسية. كما أطلقت المنصة تجربة مشاهدة رقمية متقدمة شملت محتوى عند الطلب، ومنطقة مشجعين تفاعلية، ما دفع 80% من جمهورها للتفاعل مع المحتوى غير المباشر، في دلالة على تصاعد الطلب على تجارب رقمية متكاملة في متابعة كرة القدم.
شهدت المملكة العربية السعودية نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة خلال مباراة الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي بلغت نسبة متابعي التلفاز خلالها 77.8%.
وفي البرازيل، شاهد البطولة أكثر من 131 مليون شخص (62% من السكان)، وسجّلت شبكة "تي في جلوبو" أعلى ثلاث نسب مشاهدة لعام 2025، أبرزها مباراة فلامنجو ضد بايرن ميونخ التي تابعها أكثر من 37.3 مليون مشاهد.
كما حققت البطولة نسب مشاهدة لافتة في دول أخرى؛ إذ بلغت في إسبانيا 49% (حوالي 24 مليون مشاهد)، وفي إيطاليا 48% (نحو 28 مليون مشاهد)، بينما تابعها أكثر من 60% من سكان البرتغال عبر "دازن" و"تي في آي".
وشهد النهائي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، ومباراة إنتر ميامي ضد بورتو، أعلى نسب مشاهدة لعام 2025.
وفي الأرجنتين، سجلت مباراة بوكا جونيورز أمام بنفيكا 9.1 ملايين مشاهدة، بما يعادل 84.2% من حصة الجمهور، فيما تابع 87% من جمهور التلفاز في البلاد مباراة ريفر بليت ضد مونتيري المكسيكي، كأعلى نسبة منذ نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023.
وأكد ماتياس جرافستروم، الأمين العام للفيفا، أن هذه الأرقام تعكس النجاح الهائل للبطولة، معتبرًا إياها علامة فارقة في تاريخ منافسات الأندية، بدءًا من الحضور الجماهيري في ملاعب الولايات المتحدة، وصولًا إلى التفاعل الرقمي العالمي.
وأضاف أن "دازن" منحت حقوق البث لأكثر من 100 شريك إعلامي حول العالم، وسجّلت نتائج مبهرة في عدد كبير من الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن البطولة تجاوزت كل التوقعات على كافة الأصعدة.