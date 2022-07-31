الفتح يواصل تدريباته في الغابات والملعب

وفي الفترة المسائية قسم دونيس التدريبات على حصتين، حيث واصل في الحصة التدريبية الأولى برنامجه البدني من خلال تدريبات متنوعة، وفي الحصة الثانية قسم اللاعبين إلى مجموعات وأدوا تدريبات بالكرة عبر التسليم والتسلم مع الحركة وتغيير المواقع، بعدها طبق العديد من الجمل الفنية بمساحات مختلفة قبل أن يختتم التدريب بمناورة على جزء من مساحة الملعب.