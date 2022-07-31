الفتح يواصل تدريباته في الغابات والملعب

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقيادة "دونيس" خلال برنامج اليوم الأحد على التدريبات البدنية ضمن المعسكر الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل.
وقام لاعبو النموذجي بالجري لمسافة 7 كيلو مترات وسط الغابات المحيطة بمقر البعثة، وسادت التدريبات التي كانت في الفترة الصباحية روح معنوية مرتفعة من قبل اللاعبين بسبب الأجواء الجميلة.
وفي الفترة المسائية قسم دونيس التدريبات على حصتين، حيث واصل في الحصة التدريبية الأولى برنامجه البدني من خلال تدريبات متنوعة، وفي الحصة الثانية قسم اللاعبين إلى مجموعات وأدوا تدريبات بالكرة عبر التسليم والتسلم مع الحركة وتغيير المواقع، بعدها طبق العديد من الجمل الفنية بمساحات مختلفة قبل أن يختتم التدريب بمناورة على جزء من مساحة الملعب.