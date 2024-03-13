في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن .. الشباب لتضميد الجراح أمام الحزم

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 24 بثلاث مواجهات مرتقبة، تحدد هوية الفرق الطامحة للاقتراب من مناطق الأمان، وأخرى للهرب من شبح الهبوط.
على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، يحل الأخدود ضيفًا على نظيره الخليج.
مواجهة تشكل أهمية كبرى للأخدود، من أجل تجاوز المركز الـ 14، فيما يسعى الخليج للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف النقاط الثلاث.
يحل الشباب ضيفًا على نظيره الحزم، وذلك على ملعب الأخير في الرس.
يسعى الشباب لأخذ نصيبه من متذيل ترتيب الدوري "الحزم" من أجل الاقتراب أكثر لمناطق الوسط وتجاوز الخسائر الأخيرة، وبالتالي مصالحة جماهيره قبل فترة التوقف.
يستضيف أبها نظيره الوحدة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.
لقاء يشكل أهمية كبيرة لأبها، من أجل تجاوز مناطق خطر الهبوط ، من خلال دعم جماهيره.