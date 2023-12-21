في البيت الأولمبي بمدينة لوزان.. "السديري" تُنهي مشاركتَها في البرنامج التعريفي للجان الأولمبية الوطنية

وعبّرت "السديري" عن فخرها واعتزازها باختيارها لتكون ممثل الأولمبية والبارالمبية السعودية في هذا البرنامج؛ حيث قالت: "تم اختيار ممثل واحد عن كلّ قارة من قارات العالم للمشاركة في هذا البرنامج، باستثناء القارتين الآسيوية والأفريقية، وتمّ ترشيحي من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والتي تسعى للمشاركة في مثل هذه الفعاليات وتدعم منسوبيها بما يعود بالنفع على الرياضة بالمملكة؛ وذلك بفضل المتابعة والاهتمام من الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".