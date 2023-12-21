في البيت الأولمبي بمدينة لوزان.. "السديري" تُنهي مشاركتَها في البرنامج التعريفي للجان الأولمبية الوطنية
أنهت ممثلةُ إدارة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، موضي السديري، مشاركتَها في البرنامج التعريفي للجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية، لمدة أسبوعين، في البيت الأولمبي بمدينة لوزان بسويسرا، بمشاركة سبعة أشخاص من منسوبي اللجان الأولمبية الوطنية من دول العالم.
وعملت "السديري"، مع موظفي إدارة علاقات اللجان الأولمبية الوطنية والتضامن الأولمبي بشكل خاص، والإدارات الأخرى بشكل عام؛ في اللجنة الأولمبية الدولية؛ للتعرف بشكل وثيق على إجراءات عمل اللجنة الأولمبية الدولية في عدد من الجوانب، وخاصة في مجال العلاقات الدولية.
وعبّرت "السديري" عن فخرها واعتزازها باختيارها لتكون ممثل الأولمبية والبارالمبية السعودية في هذا البرنامج؛ حيث قالت: "تم اختيار ممثل واحد عن كلّ قارة من قارات العالم للمشاركة في هذا البرنامج، باستثناء القارتين الآسيوية والأفريقية، وتمّ ترشيحي من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والتي تسعى للمشاركة في مثل هذه الفعاليات وتدعم منسوبيها بما يعود بالنفع على الرياضة بالمملكة؛ وذلك بفضل المتابعة والاهتمام من الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".