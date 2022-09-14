بمشاركة 7 فرق من دوري روشن.. غداً ينطلق الدوري الرديف في نسخته الأولى

ويدشن فريقا الطائي والفتح شريط النسخة الأولى من الدوري الرديف عندما يلتقيان مساء الخميس على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بالأحساء، فيما يشهد هذا الشهر 3 مباريات أخرى حيث يلتقي أبها مع الفيحاء يوم السبت 17 سبتمبر، فيما يلتقي الاتفاق مع الطائي يوم الخميس 22 سبتمبر، على أن يلتقي أبها مع الشباب يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري.