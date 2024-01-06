على مدار ثلاثة أيام.. انطلاق "ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية" في العاصمة الرياض

وتستعرض الندوة التي ستقام بحضور عددٍ من المحاضرين الدوليين في مجال الإعلام الرياضي ومشاركة أكثر من 100 إعلامي سعودي، الأخلاقيات في الصحافة الرياضية، ودور الإعلام الرياضي في المجتمع وتأثيره، والتعليق والتحليل في المجال الرياضي، وإنتاج البث الرياضي، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية لتبادل الخبرات.