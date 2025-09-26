العراق يتغلب على الأخضر ويصعدان معًا إلى نصف نهائي كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا

خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا أمام شقيقه العراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في ختام مبارياته ضمن دور المجموعات في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، والتي تُقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.
وكان أخضر الناشئين قد ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه في مباراته الافتتاحية على المنتخب البحريني بنتيجة 4-0، ثم كرر النتيجة نفسها في المباراة الثانية أمام المنتخب الكويتي.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى سبع نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة، ليكون ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند ست نقاط في المركز الثاني، ليصعد رفقة العراق إلى الدور المقبل.