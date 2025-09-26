رياضة رياضة

العراق يتغلب على الأخضر ويصعدان معًا إلى نصف نهائي كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا

الأخضر ضمن التأهل مبكرًا بفوزين كبيرين على البحرين والكويت