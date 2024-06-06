بعد تحقيقه 3 ألقاب في الموسم الماضي.. "ابن نافل" يسعى لكرسي رئاسة الهلال من جديد

وقاد فهد بن نافل نادي الهلال تحقيق 3 ألقاب محلية في الموسم الماضي "السوبر السعودي، دوري روشن، كأس الملك"، بينما خسر لقب دوري أبطال آسيا، بعد ما كان قد حققه في نسختين سابقتين.