بعد تحقيقه 3 ألقاب في الموسم الماضي.. "ابن نافل" يسعى لكرسي رئاسة الهلال من جديد

بعد تحقيقه ثلاثية الموسم الرياضي الماضي، أعلن فهد بن نافل رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، اليوم الخميس، ترشحه لخوض الانتخابات الحالية على منصب الرئيس.
وقال "ابن نافل" عبر حسابه على منصة "إكس" : "أعتز وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية غير الربحية الترشّح في الانتخابات الحالية؛ لنكون جزءًا فاعلاً بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي الذي تحظى به المملكة بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".
وزاد : "خدمة رياضة الوطن عبر الهلال شرف، آمل أن يقترن بتحقيق تطلعات وآمال سائر الجماهير العزيزة".
وقاد فهد بن نافل نادي الهلال تحقيق 3 ألقاب محلية في الموسم الماضي "السوبر السعودي، دوري روشن، كأس الملك"، بينما خسر لقب دوري أبطال آسيا، بعد ما كان قد حققه في نسختين سابقتين.