أوراوا يكشف عن القائمة التي ستغادر إلى الرياض.. لمواجهة الهلال

أعلن نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء؛ القائمةَ التي ستغادر إلى الرياض؛ استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.
وضمّت قائمة أوراوا 31 لاعبًا من بينهم محترفو الفريق الأجانب بقيادة المهاجم الإسباني خوسيه كانتي، والسويدي ديفيد موبيرج، والهولندي بريان لينسين، إضافة إلى المدافع النرويجي ماريوس هويبراتين، والدنماركي ألكسندر شولز.
كما ضمّت قائمة أوراوا أيضًا مجموعة من اللاعبين المحليين، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم شينزو كوروكي، والمدافع هيروكي ساكاي، والمهاجم توشيكي تاكاهاشي، والجناح تاكاهيرو سكينيي.
ويلتقي الفريقان إيابًا في النهائي القارّي المقرر 6 مايو المقبل، على ملعب سايتاما 2002.