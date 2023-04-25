أوراوا يكشف عن القائمة التي ستغادر إلى الرياض.. لمواجهة الهلال

أعلن نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء؛ القائمةَ التي ستغادر إلى الرياض؛ استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.