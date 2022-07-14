سلمان الفرج من النجوم الذين تألّقوا في دوري أبطال آسيا 2022



في هذا التقرير نسلط الضوء على واحد من أبرز الأسماء التي ظهرت في البطولة، ألا وهو قائد فريق الهلال السعودي سلمان الفرج، الذي يعتبر من أبرز لاعبي "الأزرق" في الآونة الأخيرة، وكان من بين النجوم الذين صنعوا تاريخًا للفريق في هذه المسابقة.

