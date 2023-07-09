بقيادة "جيرارد" انطلقت.. انطلاق تدريبات الاتفاق على فترتين بكرواتيا

وكان تدريب الفترة الأولى الصباحية على تركز على الجانب اللياقي في الصالة الرياضية، بينما اشتملت الحصة التدريبية المسائية بعد الإحماء على تدريبات لياقية ، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي مع المدرب ستيفن جيرارد ومساعديه، قبل أن يختتم المران بمناورة على