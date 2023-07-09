رياضة

بقيادة "جيرارد" انطلقت.. انطلاق تدريبات الاتفاق على فترتين بكرواتيا

جانب من تدريبات لاعبي الاتفاق
جانب من تدريبات لاعبي الاتفاق

بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" انطلقت، اليوم الأحد، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على فترتين؛ وذلك في المعسكر الخارجي والذي يُقام في سفتي مارتن بكرواتيا والذي سيستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري.

وكان تدريب الفترة الأولى الصباحية على تركز على الجانب اللياقي في الصالة الرياضية، بينما اشتملت الحصة التدريبية المسائية بعد الإحماء على تدريبات لياقية ، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي مع المدرب ستيفن جيرارد ومساعديه، قبل أن يختتم المران بمناورة على

جزء من الملعب ، وكان المدافع المقدوني داركو قد انتظم في معسكر الفريق بعد فراغه من المشاركة الدولية وبالتالي اكتمال صفوف الفريق . كما تخلل تدريب اليوم محاضرة فنية مع المدير الفني جيرارد وذلك في قاعة الاجتماعات في المعسكر.

كرواتيا
نادي الاتفاق

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