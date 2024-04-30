الانتقالات الصيفية.. "بيساكا" على رادار النصر و"فاران" بالصورة و"مودريتش" و"موراتا" هدف لأندية دوري روشن

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات استعدادات أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الصحفي "بن جاكوبس" أن صانعي الصفقات السعوديين متفائلون بشأن إتمام صفقة رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، والذي أصبح هدفًا لكل من الاتحاد والنصر.
وذكر الصحفي أيضًا على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن إدارة النصر لا تزال ترغب في ضم آرون وان بيساكا، كما أن الهلال يراقب وضع كاسيميرو أيضًا.
وأشار "جاكوبس" إلى أن كلًّا من لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وكذلك ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد؛ لا يزالان هدفًا للأندية السعودية.
وأفاد بأن روميلو لوكاكو نجم روما الذي كان هدفًا للهلال الصيف الماضي، دخل دائرة اهتمام ناديي الشباب والقادسية.
وأكد أن هناك اهتمامًا من مسؤولي الشباب بلاعب نيوكاسل يونايتد ميغيل ألميرون منذ يناير الماضي.