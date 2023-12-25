كأس السوبر المصري: الأهلي و"فيوتشر" إلى النهائي

تأهل فريق فيوتشر الأول لكرة القدم، الاثنين، إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية «14-13»، عقب التعادل السلبي «0-0» في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.