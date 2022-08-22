الأخوات كوردا يتألقن في سلسلة بطولات أرامكو للفرق في إسبانيا بتحقيقهن لقب الفرق والفردي

وعبّرت جيسيكا كوردا عن سعادتها بتحقيق فريقها للقب حيث قالت: "قمنا بتقديم جولة جيدة جداً في اليوم الأول واستطعنا أن نواصل اللعب بنفس المستوى في اليوم الثاني على الرغم من شدة الرياح وانطلاق جولتنا في وقت مبكر مما صعّب علينا الأمور بعض الشيء، ولكن نجحنا في تحقيق اللقب وسعداء جداً بالنهاية والنتيجة التي آلت إليها الأمور".