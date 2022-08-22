الأخوات كوردا يتألقن في سلسلة بطولات أرامكو للفرق في إسبانيا بتحقيقهن لقب الفرق والفردي

اختتمت منافسات ثالث بطولات سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي احتضنتها سوتوجراندي بدولة إسبانيا، حيث شهدت البطولة تألق الأخوات الأمريكيات "جيسيكا ونيلي كوردا" وذلك من خلال تحقيق الأولى للقب الفرق وانتزاع الثانية للقب الفردي في آخر أيام البطولة التي أقيمت في الفترة من 18 – 20 أغسطس الجاري على ملعب ونادي لا ريسيرفا، وبمجموع جوائز بلغ مليون دولار أمريكي.
وتمكنت جيسيكا كوردا مع فريقها الذي ضم كل من التشيكية تيريزا ماليكا والفنلندية نورا كوميولينين والإنجليزي الهاوي مالكولم بورويك، من تحقيق لقب منافسات الفرق ضمن البطولة بتسجيلهم 33 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربة واحدة عن فريق الفرنسية بولين روسين الذي ضم كل من التشيكية جانا ميلتشوفا والتايلندية ميم سانجكابونغ والإسبانية الهاوية آنا لويزا هيرنانديز.
وعبّرت جيسيكا كوردا عن سعادتها بتحقيق فريقها للقب حيث قالت: "قمنا بتقديم جولة جيدة جداً في اليوم الأول واستطعنا أن نواصل اللعب بنفس المستوى في اليوم الثاني على الرغم من شدة الرياح وانطلاق جولتنا في وقت مبكر مما صعّب علينا الأمور بعض الشيء، ولكن نجحنا في تحقيق اللقب وسعداء جداً بالنهاية والنتيجة التي آلت إليها الأمور".
وفي الجانب المقابل، تمكنت نيلي كوردا من الظفر بلقب المنافسات الفردية ضمن البطولة بعد أداء قوي ومميز طوال 3 أيام اختتمته بتسجيل 13 ضربة تحت المعدل لتحصل على كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع الجوائز. وحلّت كل من شقيقتها جيسيكا، والإسبانية آنا بيلايز تريفينو، والفرنسية بولين روسين في المركز الثاني بتسجيلهم 10 ضربات تحت المعدل.
وعلّقت نيلي كوردا قائلة: "حفزني هذا الفوز كثيراً؛ حيث إنني لم أحقق أي بطولة هذا العام، فالفوز اليوم أشعرني بالرضا على الرغم من إنه جاء على حساب شقيقتي جيسيكا. بدأت اللعب بتسجيل ضربات فوق المعدل، ولكنني واصلت اللعب والحماس وحققت النتيجة المرجوة وأنا بالطبع فخورة بذلك".
وتعتبر سلسلة بطولات أرامكو للفرق التي تنظمها قولف السعودية بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات إحدى أهم البطولات في روزنامة الجولة التي تحظى بعام استثنائي على مدار تاريخها، حيث يضم جدول هذا العام 34 بطولة، وتساهم بطولات سلسلة أرامكو للفرق بشكل كبير من خلال 5 بطولات حول العالم في تايلاند، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
وقالت أليكساندرا أرماس، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات: "شهدت الجولة الأوروبية للسيدات تقدماً ملحوظاً بعد انضمام سلسلة بطولات أرامكو للفرق للروزنامة. لا تزال هناك فرص للنمو والتطوير ونسعى مع أرامكو وقولف السعودية للعمل على تحسينها بشكل مستمر، وتحديداً في جوانب توفير المزيد من الفرص للاعبات، والضيافة، والمنشآت، ونظام البطولة".
وأضافت أرماس: "من المهم بالنسبة لنا أن نتوسع وأن نصل لمناطق جديدة كتايلاند على سبيل المثال من خلال أولى بطولات سلسلة بطولات أرامكو للفرق هذا العام، حيث تمنح هذه البطولات الفرصة للاعبات مثل سفيرة أرامكو ستيفاني كيرياكو في الحصول على بطاقاتهم والمشاركة في بطولات LPGA".
الجدير بالذكر أن بطولة سوتوجراندي في إسبانيا هي ثالث محطات بطولات سلسلة أرامكو للفرق، حيث انطلقت السلسلة العالمية من تايلاند التي تمت إضافتها هذا العام للمرة الأولى وأقيمت البطولة على ملعب النادي الريفي في بانكوك في الفترة من 12 إلى 14 مايو. وتبعتها بطولة لندن في "نادي سنتريون" (16-18 يونيو).
وستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي المحطة التالية من خلال بطولة نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر)، على أن تختتم السلسلة في المملكة العربية السعودية في جدة على "ملعب ونادي رويال غرينز" في الفترة من (9-11 نوفمبر).